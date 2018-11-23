Лавров напомнил Италии о потерях сельхозпроизводителей из-за санкций

Сельхозпроизводители Италии потеряли 3 млрд евро из-за антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Лавров отметил, что, согласно подсчетам экспертов Восточного комитета германской экономики, общий ущерб от санкций превышает €100 млрд, передает «РИА Новости».

При этом Лавров подчеркнул, что российские власти «не будут умолять» коллег в Европе отменить санкции. Глава МИД добавил, что Москва относится к введению ограничительных мер «как к абсолютно политизированному решению».

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине.

Россия ввела контрсанкции и категорически отвергла подобные обвинения. Москва подчеркнула, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Крым вошел в состав России после легитимного референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к РФ.