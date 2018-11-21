Прямой эфир
Сюжет:

В МИДе назвали рутиной очередные санкции США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве иностранных дел России охарактеризовали введение Вашингтоном очередных антироссийских санкций рутинным процессом, сообщает «РИА Новости».

Ранее 20 ноября стало известно, что США ввели новые санкции против двух компаний и частного лица из России. Причиной стали подозрения Минфина США в том, что попавшие в опалу юридические и физические лица занимались поставками нефти из Ирана в Сирию.

Перед этим, 14 ноября, сообщалось, что конгресс США может не успеть принять в этом году второй пакет санкций в отношении России по «делу Скрипаля». Якобы по причине выборов и ротации членов парламента решение будет приниматься лишь после Нового года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 ноября отметила, что с 2011 года Вашингтон 62 раза вводил антироссийские санкции, передает «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЦБ РФ рассказали о проблемах из-за санкций с банками Китая
МИД осудил расширение санкционного списка США в отношении Кубы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017