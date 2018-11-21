В МИДе назвали рутиной очередные санкции США

В Министерстве иностранных дел России охарактеризовали введение Вашингтоном очередных антироссийских санкций рутинным процессом, сообщает «РИА Новости».

Ранее 20 ноября стало известно, что США ввели новые санкции против двух компаний и частного лица из России. Причиной стали подозрения Минфина США в том, что попавшие в опалу юридические и физические лица занимались поставками нефти из Ирана в Сирию.

Перед этим, 14 ноября, сообщалось, что конгресс США может не успеть принять в этом году второй пакет санкций в отношении России по «делу Скрипаля». Якобы по причине выборов и ротации членов парламента решение будет приниматься лишь после Нового года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 ноября отметила, что с 2011 года Вашингтон 62 раза вводил антироссийские санкции, передает «Газета.ру».