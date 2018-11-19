МИД осудил расширение санкционного списка США в отношении Кубы

Российский МИД осудил включение Соединенными Штатами в санкционные списки новых кубинских организаций. Данные шаги мешают развитию государства, отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства в понедельник, 19 ноября.

Решение Госдепартамента США о расширении списка кубинских организаций вступило в силу 15 ноября. Теперь он состоит из 205 учреждений, с которыми американцам и юридическим лицам запретили совершать прямые финансовые трансакции.

Среди организаций — министерства, ведомства, отели, торговые центры и предприятия.

Вашингтон создает дополнительные препятствия для развития Кубы, реализуя курс давления на Гавану, считают в МИДе.

«Подобными шагами Вашингтон еще больше отворачивает от себя подавляющее большинство представителей мирового сообщества, которые понимают пагубность и бесперспективность линии на экономическое удушение Кубы», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в понедельник сообщалось, что Запад тревожит перспектива возвращения российских военных баз на Кубу в качестве ответа на угрозу президента США Дональда Трампа выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).