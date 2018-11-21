В ЦБ РФ рассказали о проблемах из-за санкций с банками Китая

Ссылки китайских банков на санкции третьих стран при осуществлении операций с российскими партнерами не имеют оснований, заявил в среду, 21 ноября, глава представительства Центробанка в Пекине Владимир Данилов.

По его словам, ряд коммерческих банков Китая «расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России».

Данилов отметил, что регулятор со своей стороны не создает каких-либо искусственных барьеров китайским и российским партнерам.

«Считаем, что ссылки китайских коммерческих банков на санкции третьих стран не имеют оснований, поскольку в этих санкциях нет ограничений по платежам через банки, которые внесены в санкционные списки», — цитирует его ТАСС.

По словам Данилова, «американские санкции против физических лиц, включенных в список SDN (Specially Designated Nationals, «Специальный черный список лиц». — Ред.) не распространяются на юридические лица, в которых указанные люди занимают посты, если они не представляют эти учреждения в конкретных финансовых операциях».

«На этом постоянно приходится акцентировать внимание, так как проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками», — подчеркнул глава представительства Центробанка.

Он добавил, что в связи с этим ЦБ договорился с Народным банком Китая на «регулярной основе поставлять соответствующие разъяснительные материалы и решать эти вопросы».

Ранее, 7 ноября, глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов сообщил, что Москва и Пекин до конца текущего года намерены подписать соглашение о расчетах в национальных валютах. По его словам, проект документа был представлен главам кабинетов министров на российско-китайских межправительственных переговорах.

Западные страны ввели санкции против России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине. Затем ограничительные меры несколько раз продлевались.