Глава РСПП отметил сжатие фондового рынка России из-за санкций

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил сжатие фондового рынка России. Об этом он заявил на VIII Всероссийском форуме по корпоративному управлению, пишет «РИА Новости» 21 ноября.

Шохин подчеркнул, что подобная ситуация сложилась из-за адаптации к санкциям. Также он отметил, что многие компании уходят с рынка акций и становятся частными.

«Мы видим, что многие компании «делистингуются» — уходят с публичных площадок. Это связано в том числе с механизмами защиты от возможных санкционных режимов и необходимостью более оперативного реагирования на те изменения, которые вызываются этой ситуацией неопределенности», — сказал он.

Шохин добавил, что частным компаниям, безусловно, «легче принимать быстрые решения, нежели делать это через публичные процедуры, которые более сложные и требуют больше времени».

Президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов согласился с причинами сжатия рынка и подчеркнул, что не только в России компании всё чаще становятся частными. Подобное положение наблюдается во всем мире.

За последние несколько лет на американских и европейских биржах сотни компаний ушли с публичных площадок. На азиатских рынках, напротив, сложилась обратная ситуация. По мнению экспертов, Россия «в этом отношении находится где-то в середине».