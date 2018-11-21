Прямой эфир

Глава РСПП отметил сжатие фондового рынка России из-за санкций

0
Фото: РИА Новости/Алессандро Рота
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил сжатие фондового рынка России. Об этом он заявил на VIII Всероссийском форуме по корпоративному управлению, пишет «РИА Новости» 21 ноября.

Шохин подчеркнул, что подобная ситуация сложилась из-за адаптации к санкциям. Также он отметил, что многие компании уходят с рынка акций и становятся частными.

«Мы видим, что многие компании «делистингуются» — уходят с публичных площадок. Это связано в том числе с механизмами защиты от возможных санкционных режимов и необходимостью более оперативного реагирования на те изменения, которые вызываются этой ситуацией неопределенности», — сказал он.

Шохин добавил, что частным компаниям, безусловно, «легче принимать быстрые решения, нежели делать это через публичные процедуры, которые более сложные и требуют больше времени».

Президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов согласился с причинами сжатия рынка и подчеркнул, что не только в России компании всё чаще становятся частными. Подобное положение наблюдается во всем мире. 

За последние несколько лет на американских и европейских биржах сотни компаний ушли с публичных площадок. На азиатских рынках, напротив, сложилась обратная ситуация. По мнению экспертов, Россия «в этом отношении находится где-то в середине». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кудрин рассказал о росте российской экономики на 1,6% в 2018 году
ЦБ отказался пугать рынок оценками влияния санкций на экономику

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017