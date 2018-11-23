Лавров рассказал об отношении России к санкциям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет умолять страны Запада отменить антироссийские санкции. Об этом 23 ноября сообщает «РИА Новости».

На совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези Лавров отметил, что подобные ограничения наносят ущерб всем участникам санкционного конфликта, а также напомнил статистику экспертов Восточного комитета германской экономики, которые сделали вывод, что общий ущерб для всех от санкций составляет порядка $100 млрд.

«Мы понимаем, что санкции — это реальность. Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще их отменять», — заявил министр.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия относится к санкциям как к абсолютно политизированному решению, которое грубо нарушает конвенции и пакты о правах человека.

16 ноября издание Bloomberg оценило влияние санкций на экономику России. По оценкам экспертов объем российской экономики сейчас на 6% меньше, чем мог бы быть, из-за западных санкций, введенных в 2014 году.

Страны Запада ввели антироссийские санкции четыре года назад из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине. Москва отметила, что полуостров вошел в состав России в результате народного референдума, и приняла ответные зеркальные меры.