МИД назвал милитаризацию Россией Азовского моря выдуманной «страшилкой»

Россия не собирается создавать военную базу в Азово-Керченском регионе, слухи о милитаризации Азовского моря — еще одна придуманная Западом «страшилка». Об этом заявил статс-секретарь, замглавы российского МИДа Григорий Карасин.

По словам дипломата, российские военные присутствуют в регионе исключительно для охраны Крымского моста, а интенсивность осмотров судов в Азовском море соразмерна уровню угроз в отношении России.

«За обеспечение безопасности в Азово-Керченском бассейне отвечают российские пограничники. Имеющихся у них сил и средств достаточно для выполнения этой задачи и ни о каком создании там военно-морской базы речь не идет», — подчеркнул Карасин в интервью газете «Коммерсантъ».

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что ситуация с милитаризацией региона «ровно обратная» — военную группировку при поддержке США там наращивает Украина.

По мнению Карасина, Киев «сознательно раздувает азовскую тему», чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем на фоне фактически стартовавшей избирательной кампании по выборам президента страны. Более того, информационный ажиотаж вокруг ситуации в регионе выгоден Западу, так как «Крым больше не воспринимается в качестве острого сюжета и инструмента давления на Россию».

Ситуация в Азово-Керченском регионе обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении жесткой политики задержания и осмотра судов. Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.