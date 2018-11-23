Лавров напомнил о возможности встречи лидеров Палестины и Израиля в Москве

Предложение России провести встречу лидеров Палестины и Израиля в Москве без предварительных условий, сделанное несколько лет назад, остается в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог» в Италии, передает «РИА Новости».

«Конечно, обеспечить устойчивую стабильность в средиземноморском регионе, включая Ливию, Сирию, Ирак и другие страны, которые влияют на ситуацию в Средиземноморье, невозможно без справедливого решения застарелой региональной проблемы, я имею в виду — палестинской проблемы. Решение должно быть найдено на основе резолюций ООН и арабской мирной инициативы», — сказал министр.

По мнению Лаврова, попытки пересмотреть международно-правовую базу урегулирования и ее подмена на некие «правила» без универсального признания приведут к усугублению и без того непростой ситуации. Он также добавил, что Россия поддерживает необходимость возобновления диалога между Израилем и Палестиной.

В мае текущего года в Палестине вспыхнули антиизраильские выступления после заявления американского президента Дональда Трампа о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, а Палестина претендует на восточную часть города.

14 ноября в МИД России приветствовали прекращение огня между Палестиной и Израилем, а также выразили надежду, что оно будет долгосрочным. О перемирии между сторонами конфликта было объявлено 13 ноября. За день до этого палестинские боевики произвели ракетный обстрел территории Израиля. При этом военные страны заявили примерно о 200 выпущенных ракетах. В ответ Тель-Авив поразил более 20 целей в секторе Газа и стянул дополнительные силы к границе с анклавом.