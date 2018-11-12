Израиль заявил о 200 запущенных палестинцами ракетах

Палестинские радикалы запустили из сектора Газа по Израилю более 200 ракет. Около 60 из них перехвачены оборонной системой «Железный купол», сообщила пресс-служба израильской армии.

Большинство ракет упали в незаселенной местности, сообщает ТАСС.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

Ранее 12 ноября израильское радио «Кан» сообщило, что в результате ракетной атаки ранены не менее семи израильтян.

В понедельник, 12 ноября, палестинские боевики из сектора Газа выпустили более 100 ракет по территории Израиля. Под обстрел попали частные дома, а также пассажирский автобус. В ответ израильская армия нанесла удары по анклаву. По предварительным данным, в результате атаки погибли двое палестинцев. Еще трое арабов пострадали.