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Израиль заявил о 200 запущенных палестинцами ракетах

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Палестинские радикалы запустили из сектора Газа по Израилю более 200 ракет. Около 60 из них перехвачены оборонной системой «Железный купол», сообщила пресс-служба израильской армии.

Большинство ракет упали в незаселенной местности, сообщает ТАСС.

 

Ранее 12 ноября израильское радио «Кан» сообщило, что в результате ракетной атаки ранены не менее семи израильтян.

В понедельник, 12 ноября, палестинские боевики из сектора Газа выпустили более 100 ракет по территории Израиля. Под обстрел попали частные дома, а также пассажирский автобус. В ответ израильская армия нанесла удары по анклаву. По предварительным данным, в результате атаки погибли двое палестинцев. Еще трое арабов пострадали.

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