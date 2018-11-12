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Армия Израиля стянула дополнительные силы к границе с сектором Газа

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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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Армия Израиля стянула дополнительные силы и средства к границе с сектором Газа после того, как боевики анклава выпустили не менее 200 ракет по израильской территории.

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По словам официального представителя ЦАХАЛ Йонатана Конрикуса, в ответ военные атаковали более 30 целей и продолжают наносить удары. Он отметил, что армия готова расширить действия против боевиков, которые обстреляли южные районы страны.

В ходе очередной эскалации конфликта, по предварительным данным, три палестинца погибли, еще столько же пострадали. С израильской стороны информации о жертвах не поступало, по меньшей мере 16 израильтян обратились за помощью к медикам, пишет «РИА Новости».

В секторе Газа с 14 мая проходят антиизраильские выступления на фоне переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города. По данным минздрава Газы, за это время в ходе протестных акций погибло не менее 190 жителей палестинской территории, свыше 19 тыс. получили ранения.

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