Прямой эфир

Около 300 ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа

0
Фото: REUTERS/Suhaib Salem
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 300 ракет были запущены по территории Израиля палестинскими боевиками из сектора Газа, сообщила 12 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что десятки ракет были перехвачены системой ПВО.

«На настоящий момент более 300 запусков по Израилю были засечены в секторе Газа, десятки запусков были перехвачены системой ПВО «Железный купол». По израильским городам выпускается более одной ракеты в минуту», –– приводит сообщение «Интерфакс».

По данным израильских военных, большинство снарядов разорвались на приграничных пустырях. Однако в медицинской службе страны «Маген Давид Адом» сообщили о попадании нескольких ракет в дома в городах Сдерот, Ашкелон и Нетивот. Пострадали не менее 16 человек.

В ответ на обстрел ВВС Израиля атаковали 70 объектов палестинских повстанцев в секторе Газа. По предварительным данным, погибли три человека. Кроме того, израильские военные ударили по телестанции «Аль-Акса», принадлежащей движению ХАМАС.

На палестино-израильской границе с мая этого года обострились столкновения протестующих против переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим с военными Израиля.

Ранее 12 ноября сообщалось, что израильские военные ликвидировали одного из руководителей ХАМАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Израиль атаковал телецентр в секторе Газа
Израильские военные убили одного из руководителей ХАМАС в секторе Газа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017