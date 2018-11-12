Около 300 ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа

Не менее 300 ракет были запущены по территории Израиля палестинскими боевиками из сектора Газа, сообщила 12 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что десятки ракет были перехвачены системой ПВО.

«На настоящий момент более 300 запусков по Израилю были засечены в секторе Газа, десятки запусков были перехвачены системой ПВО «Железный купол». По израильским городам выпускается более одной ракеты в минуту», –– приводит сообщение «Интерфакс».

По данным израильских военных, большинство снарядов разорвались на приграничных пустырях. Однако в медицинской службе страны «Маген Давид Адом» сообщили о попадании нескольких ракет в дома в городах Сдерот, Ашкелон и Нетивот. Пострадали не менее 16 человек.

В ответ на обстрел ВВС Израиля атаковали 70 объектов палестинских повстанцев в секторе Газа. По предварительным данным, погибли три человека. Кроме того, израильские военные ударили по телестанции «Аль-Акса», принадлежащей движению ХАМАС.

На палестино-израильской границе с мая этого года обострились столкновения протестующих против переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим с военными Израиля.

Ранее 12 ноября сообщалось, что израильские военные ликвидировали одного из руководителей ХАМАС.