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Израиль атаковал телецентр в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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В секторе Газа израильская армия провела бомбардировку телецентра палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщило агентство Reuters вечером в понедельник, 12 ноября.

Отмечается, что израильтяне сбросили несколько неразорвавшихся снарядов в качестве предупреждения.

Сведений о жертвах удара не поступало, сообщает «Газета.ру».

При этом, по данным телеканала «Аль-Хадас», в результате ударов ВВС Израиля разрушено здание принадлежавшей движению ХАМАС телестанции «Аль-Акса». 

В секторе Газа идут акции протестов палестинцев против переноса столицы Израиля в Иерусалим. За это время погибло около 190 человек.

12 ноября палестинские боевики из сектора Газа выпустили около 200 ракет по территории Израиля. Не менее семи израильтян ранены в результате ракетной атаки.

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