Проживающий на Украине журналист Аркадий Бабченко на своей странице в соцсети Facebook рассказал о «вещем» сне, приснившемся ему в ночь на пятницу. Он рассказал, что увидел артобстрел Москвы и остался доволен гибелью и страданиями людей.

«Артналет на Таганку. На плитке куски разорванной в клочья новогодней елки. Раненых складируют в переходе на «Марксисткой», — описывал свой сон журналист.

Далее он рассказал о приснившемся горящем торговом центре «Звездочка», бордюре в крови, прямом попадании снаряда в троллейбус и обрывках пулеметной ленты. Бабченко отметил, что увиденное сначала его расстроило, а потом обрадовало.

29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве российского журналиста Бабченко, совершенном на пороге его квартиры в Киеве.

Это подтвердили и представители украинской власти. Однако 30 мая стало известно, что информация о гибели журналиста оказалась частью спецоперации, которая якобы помогла предотвратить покушение на него.

Действия Киева осудили в России, Европе и международных организациях. Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала инсценировку убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко «пропагандистской операцией» и цирком.

1 сентября сообщалось, что суд на Украине приговорил к 4,5 года тюрьмы предпринимателя Бориса Германа, обвиненного в организации покушения на Бабченко. Приговор вынесли после того, как подсудимый заключил сделку со следствием.