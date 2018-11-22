Сирийский военный погиб под обстрелом боевиков

Сирийский военнослужащий погиб из-за обстрелов боевиков в городе Алеппо. Также в результате налетов пять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили «РИА Новости» в четверг, 22 ноября.

Сообщается, что незаконные формирования в Идлибской зоне деэскалации продолжают нарушать режим прекращения боевых действий.

«В результате обстрела района Захра города Алеппо ранено пять мирных жителей. При обстреле боевиками населенного пункта Телль-Баззам провинции Хама погиб один военнослужащий вооруженных сил САР», — приводит агентство слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенанта Сергея Соломатина.

Ранее правительственные войска отбили в Сирии атаку террористов, которые пытались напасть на позиции сирийской армии на севере провинции Хама недалеко от демилитаризованной зоны.