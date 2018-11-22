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ЕК назвала главную угрозу для Евросоюза

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Фото: Global Look Press/DPA/Thierry Monasse
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Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Юрки Катайнен заявил, что основной внутренней угрозой для Евросоюза в настоящее время являются европейские политики.

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По его словам, дело в том, что они считают, что время либеральных ценностей ушло, передает «РИА Новости».

«Фундаментальные ценности и либеральная демократия еще никогда после распада СССР не подвергались такому вызову», — сказал Катайнен.

Катайнен ожидает, что это станет основной темой в ходе предвыборной кампании в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года.

Вице-президент ЕК указал, что ценности, на которых строилась европейская интеграция, находятся под ударом со стороны некоторых европейских лидеров.

Он отметил, что «есть люди, которые считают, что либеральная демократия закончилась», упомянув, в частности, Венгрию.

В июле Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Венгрии. Причиной стали принятые Будапештом законы по миграции.

15 сентября вице-премьер Италии Маттео Сальвини, выступая перед своими коллегами, заявил, что его стране мигранты не нужны.

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