ЕК назвала главную угрозу для Евросоюза

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Юрки Катайнен заявил, что основной внутренней угрозой для Евросоюза в настоящее время являются европейские политики.

По его словам, дело в том, что они считают, что время либеральных ценностей ушло, передает «РИА Новости».

«Фундаментальные ценности и либеральная демократия еще никогда после распада СССР не подвергались такому вызову», — сказал Катайнен.

Катайнен ожидает, что это станет основной темой в ходе предвыборной кампании в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года.

Вице-президент ЕК указал, что ценности, на которых строилась европейская интеграция, находятся под ударом со стороны некоторых европейских лидеров.

Он отметил, что «есть люди, которые считают, что либеральная демократия закончилась», упомянув, в частности, Венгрию.

В июле Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Венгрии. Причиной стали принятые Будапештом законы по миграции.

15 сентября вице-премьер Италии Маттео Сальвини, выступая перед своими коллегами, заявил, что его стране мигранты не нужны.



