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«Альтернатива для Германии» намерена помочь РФ в восстановлении Сирии

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani
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«Альтернатива для Германии» (АдГ) внесет в бундестаг предложение об участии в восстановлении Сирии совместно с Россией, сообщили «Известиям» в партии. При этом там отметили, что разумнее вкладывать средства в реконструкцию Дамаска и Хомса, нежели спонсировать пребывание их жителей в Саксонии.

«АдГ собирается вынести на парламентское обсуждение возможность выделить Дамаску финансовый транш, чтобы решить проблему нелегальной миграции, устранив ее первопричину», — заявил «Известиям» депутат бундестага Штефан Койтер.

При этом политик отметил, что все сирийские беженцы так или иначе должны покинуть Германию и вернуться домой. Процесс ускорится, если им будет куда возвращаться.

«Западу следует признать, что президент Сирии Башар Асад победил и именно ему предстоит восстанавливать страну. Но правительство фрау Меркель зависит в этом плане от политики США и НАТО. Не думаю, что они допустят участие Германии в реконструкции, пока Асад находится у власти», — добавил Койтер.

В посольстве Германии в Москве «Известиям» пояснили, что позиция страны, анонсированная в ходе последней встречи президента РФ Владимира Путина и и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, не изменилась: крупнейшая экономика Евросоюза будет участвовать в восстановлении Сирии только после достижения политического урегулирования.

Подробнее — в материале «Известий»:

С глаз домой

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