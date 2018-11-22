Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов умер в среду, 21 ноября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве, Коробов скончался в результате тяжелой болезни.

Коробов родился в Вязьме в 1956 году. Он с отличием окончил летное отделение Ставропольского авиационного училища им. В.А. Судеца, а затем был отобран для прохождения службы в ГРУ. Он возглавил управление в январе 2016 года, а также стал заместителем начальника Генштаба ВС РФ.

В числе многочисленных наград Коробова — звание Героя Российской Федерации, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден Суворова, орден Мужества и множество других наград.