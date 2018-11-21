«Большая четверка» мобильных операторов сократила число нарушений

Мобильные операторы сократили число нарушений порядка и правил использования радиочастотного спектра, речь идет об операторах «большой четверки», говорится в сообщении Роскомнадзора.

За 10 месяцев 2018 года выявлено более 14,6 тыс. РЭС операторов «большой четверки», работавших с нарушениями. Этот показатель на 3% ниже данных аналогичного периода 2017 года, отмечает ведомство 21 ноября на своем сайте.

Ситуация улучшилась у ПАО «МегаФон» и у ПАО «ВымпелКом», но у ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл» результаты ухудшились.

Основные нарушения касаются использования районных электрических сетей (РЭС), не разрешенных для использования.

Тенденция к снижению нарушений со стороны операторов «большой четверки» впервые зафиксирована в 2017 году и сохраняется по настоящее время.

19 ноября Роскомнадзор (РКН) начал выдавать разрешения на использование радиочастот в рамках подготовки ко Всемирной зимней универсиаде в Красноярске в 2019 году. РКН, радиочастотная служба и оргкомитет Универсиады уже разработали порядок осуществления разрешительных процедур.