Прямой эфир

«Большая четверка» мобильных операторов сократила число нарушений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мобильные операторы сократили число нарушений порядка и правил использования радиочастотного спектра, речь идет об операторах «большой четверки», говорится в сообщении Роскомнадзора.

В России стали вдвое чаще блокировать онлайн-казино
В первом полугодии Роскомнадзор закрыл 22 тыс. ресурсов

За 10 месяцев 2018 года выявлено более 14,6 тыс. РЭС операторов «большой четверки», работавших с нарушениями. Этот показатель на 3% ниже данных аналогичного периода 2017 года, отмечает ведомство 21 ноября на своем сайте.

Ситуация улучшилась у ПАО «МегаФон» и у ПАО «ВымпелКом», но у ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл» результаты ухудшились.

Основные нарушения касаются использования районных электрических сетей (РЭС), не разрешенных для использования.

Тенденция к снижению нарушений со стороны операторов «большой четверки» впервые зафиксирована в 2017 году и сохраняется по настоящее время.

19 ноября Роскомнадзор (РКН) начал выдавать разрешения на использование радиочастот в рамках подготовки ко Всемирной зимней универсиаде в Красноярске в 2019 году. РКН, радиочастотная служба и оргкомитет Универсиады уже разработали порядок осуществления разрешительных процедур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор не выявил нарушений хранения личных данных в МФЦ
Жаров рассказал о сокращении вдвое числа создаваемых радиостанций

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017