Долю фиксированной зарплаты россиян призвали повысить до 70%

Долю фиксированной части зарплаты россиян необходимо повысить до 70%. С таким заявлением выступил лидер Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков 21 ноября.

Шмаков признал, что доля фиксированной части зарплаты у сотрудников в России меньше, чем в странах Европы. Кроме того, она снижалась в течение последних пяти лет.

Ранее в этот же день такие данные привела газета «Коммерсант» со ссылкой на исследования Высшей школы экономики (ВШЭ).

«В разных организациях, на разных предприятиях и при разных системах оплаты труда эта доля разная, безусловно, надо стремиться к тому, чтобы она составляла примерно 70%, а 30% — доля различных премиальных выплат, стимулирующих надбавок, которые, безусловно, также должны быть», — цитирует Шмаков агентство «РИА Новости».

Лидер федерации отметил, что каждый профсоюз прорабатывает данный вопрос.

Как ранее в ноябре сообщили «Известиям» в «Финэкспертизе», в последние три года объем уплачиваемых россиянами налогов рос в два раза быстрее их зарплат. При этом, как следует из исследования Росстата, в октябре реальные доходы россиян выросли по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, передает «Федеральное агентство новостей».