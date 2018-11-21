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Российские бухгалтеры занизили свой желаемый доход

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российские бухгалтеры недооценивают свой труд, и их заработная плата снижается, несмотря на растущую потребность в таких специалистах. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса размещения объявлений Avito.

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В среднем по стране востребованность профессии бухгалтера выросла на 16% за последний год, однако запрашиваемые зарплаты на 2% ниже выплат, которые предлагают работодатели.

Так, за год средняя зарплата бухгалтера в России снизилась на 3% и составила 28 627 рублей в месяц. Рост окладов зафиксирован только в 10 городах, причем в Самаре зарплаты бухгалтеров выросли почти на треть (29%). Еще в 12 городах зарплаты снизились, это наиболее заметно в Барнауле и Тюмени (-13%). Самые высокие оклады готовы предоставить работодатели в Москве (46 567 рублей в месяц), а меньше всего бухгалтеры могут заработать в Ульяновске (20 198 рублей в месяц).

Кроме того, в 16 российских городах соискатели указывали в резюме более низкий желаемый доход, чем объем средств, который предлагали работодатели. Наибольшая разница зафиксирована в Санкт-Петербурге и Перми (33 и 24% соответственно). Однако в Тюмени бухгалтеры запрашивали оклад на 42% больше, чем им готовы были платить.

Ранее аналитики портала SuperJob выяснили, что в Москве женщины называют желаемую зарплату в среднем на 6 тыс. рублей ниже, чем мужчины.

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