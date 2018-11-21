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Названа новая польза аспирина в борьбе с раком

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Фото: Global Look Press/Andrew Rubtsov/imagebroker
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Исследования ученых Лидского университета в Англии показали, что аспирин и эйкозапентаеновая кислота (EPA) уменьшают количество предраковых полипов у пациентов с высоким риском рака кишечника. Данная информация появилась на MedicalXPress.

Такие выводы удалось сделать после изучения данных более 700 пациентов из 53 английских больниц, у которых был выявлен высокий риск появления злокачественной опухоли кишечника. Добровольцы были распределены на четыре группы. Ежедневно в течении года они принимали либо 300 миллиграммов аспирина, либо два грамма EPA, либо совмещали аспирин и EPA или плацебо.

Анализы спустя год показали, что у принимавших аспирин пациентов, общее количество полипов уменьшилось на 22%, а у тех, кто принимал EPA — на 9%.

Ранее 20 ноября стало известно, что 38-летний житель Великобритании Джон Пол Макаллистер неожиданно скончался во время празднования своего излечения от рака кишечника на Мадагаскаре.

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