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Британец умер во время празднования своего излечения от рака

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Фото: Global Look Press/Oskar Eyb
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Житель Великобритании Джон Пол Макаллистер неожиданно скончался во время празднования своего излечения от рака кишечника на Мадагаскаре, пишет газета Daily Mail

Он отправился в путешествие со своим приятелем Крейгом Парком.

Однако вскоре после их прибытия на остров 38-летнему Макаллистеру стало плохо. Результаты анализов показали, что рак вернулся. Несмотря на усилия медиков, британца спасти не удалось.

Сейчас решается вопрос о репатриации тела покойного в Великобританию.

Ранее в ноябре ученые раскрыли причину зарождения многих видов рака. Оказалось, что это «поломка» клеточного механизма.

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