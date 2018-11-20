Британец умер во время празднования своего излечения от рака

Житель Великобритании Джон Пол Макаллистер неожиданно скончался во время празднования своего излечения от рака кишечника на Мадагаскаре, пишет газета Daily Mail.

Он отправился в путешествие со своим приятелем Крейгом Парком.

Однако вскоре после их прибытия на остров 38-летнему Макаллистеру стало плохо. Результаты анализов показали, что рак вернулся. Несмотря на усилия медиков, британца спасти не удалось.

Сейчас решается вопрос о репатриации тела покойного в Великобританию.

Ранее в ноябре ученые раскрыли причину зарождения многих видов рака. Оказалось, что это «поломка» клеточного механизма.