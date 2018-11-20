Певица Анастейша рассказала о борьбе с раком

В рамках мирового тура в поддержку нового альбома в Москву приехала певица Анастейша. Перед концертом, который состоится 21 ноября, она рассказала «Известиям» о борьбе с онкологическим заболеванием.

«Когда на меня свалилась болезнь, а следом и другие проблемы, мне помогала невероятная поддержка моей семьи, друзей и поклонников. Они окружили меня заботой. Я знала, что вместе с ними смогу пройти через всё», — сказала Анастейша.

50-летняя певица дважды победила болезнь и организовала фонд, помогающий женщинам в борьбе с раком груди.

«В конечном итоге мы все медленно, но верно идем к общей и главной для всех цели — найти лекарство от такой страшной и непредсказуемой болезни, как рак», — добавила Анастейша.

Кроме того, певица, пережившая мастэктомию, прокомментировала поступок актрисы Анджелины Джоли, которая, будучи здоровой, решила сделать такую же операцию.

«Думаю, Анджелина Джоли — очень храбрая девушка, раз смогла пойти на такую операцию. Ведь от такого рода онкологического заболевания умерла ее мать», — отметила Анастейша.

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