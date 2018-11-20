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В «Ростехе» рассказали о импортозамещении лекарств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко рассказал «Известиям» об импортозамещении лекарств.

«Замещение импорта не является самоцелью. Речь, без преувеличения, здесь идет о национальной безопасности», — заявил Евтушенко.

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По его словам, тотальная зависимость от импорта в медицине опасна. «Если нам завтра перекроют поставки каких-то видов оборудования, препаратов — как лечиться будем?» — подчеркнул функционер.

Кроме того, исполнительный директор «Ростеха» рассказал о уменьшении доли импортных вакцин. «Четыре года назад доля импортных вакцин в России составляла порядка 70%. По итогам прошлого года она уменьшилась до 47%», — сообщил Евтушенко.

При этом почти 90% вакцин, поставляемых в рамках национального прививочного календаря, — российского производства.

Ранее завершились общественные слушания по проекту Стратегии развития медицинской промышленности на период до 2030 года, которую примет Минпроторг. Согласно стратегии, отечественный медпром должен будет увеличить российское производство медицинских изделий в 3,5 раза, а их экспорт поднять в 10 раз.

Подробнее — в материале «Известий»:

Чем лечиться будем

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