Война с могущественным планом: омичи лишаются права на ремонт жилья

Тысячи омичей, проживающих в частных домах, стали заложниками генплана города, принятого более десяти лет назад, денег на реализацию которого нет ни в областном, ни в городском бюджете. Их земельные участки оказались в зоне будущего строительства дорог и метро, поэтому они не могут ни реконструировать аварийный дом, ни возвести новый сарай. Появится ли когда-нибудь в Омске метро, а у жителей право распоряжаться собственной недвижимостью — разбирались «Известия».

Сносить нельзя строить

Улица 22 Декабря, названная в честь антиколчаковского восстания 1918 года, в Кировском округе Омска — это не окраина, но и не центр. Местные именуют эту часть города «старым Кировском», или «Немецким поселком». В прошлом веке он был центром левобережной части города.

Кажется, «поселок» дошел до наших дней в таком же виде, какой имел 100 лет назад. Огромную территорию здесь занимает частный сектор, со всеми сопутствующими «благами». Жители вспоминают, скольких усилий потребовалось на то, чтобы добиться освещения улиц. Теперь у них другая битва, длящаяся уже не один год, — с чиновниками и генеральным планом города. Из-за несуществующих дорог, проект строительства которых есть только на бумаге, у жителей частного сектора есть перспектива доживать свои дни в развалинах.

омск_1 Улица 22 Декабря Фото: Виктория Стрельникова

В 2007 году Омским городским советом был принят генеральный план развития города до 2025 года. Идеи у чиновников в то время были грандиозные — строительство метро, транспортных развязок. В 2008-м появляются новые правила землепользования и застройки, а также обозначается зона ИТ-2. На земельных участках, попавших в нее, планируется строить дороги, транспортные коммуникации для автомобилей, трамваев, троллейбусов, в нее включаются также санитарно-защищенные зоны и разрывы для транспортных объектов. Любое капитальное строительство или реконструкция в такой зоне запрещены.

«Есть так называемые перспективные дороги, которых по факту нет, но, согласно генплану, они должны появиться, — пояснил председатель комитета Омского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрий Лицкевич. — К сожалению, с финансированием проектов складывается весьма неблагополучная ситуация и неизвестно, появится ли оно вообще. А люди хотят жить, к депутатам поступает огромное количество обращений. Ведь есть дома в очень плохом состоянии, у собственников появляется возможность их реконструировать или даже построить новое жилье. Непростая ситуация и у тех, кто захотел газифицировать дом. В частных домах, к примеру, чтобы поставить газовый котел, необходимо сделать пристройку. Но даже если она и появилась, зарегистрировать ее нельзя».

омск_1 Один из аварийных домов по улице 22 Декабря Фото: Виктория Стрельникова

В городском департаменте архитектуры и градостроительства на запрос «Известий» ответили, что администрацией Омска утвержден перечень объектов улично-дорожной сети, планируемых в приоритетном порядке к реконструкции и строительству.

«Согласно утвержденному перечню, состоящему из 17 объектов улично-дорожной сети Омска, в территориях перспективных магистральных улиц, расположенных в территориальной зоне ИТ-2, в настоящее время расположены 233 земельных участка с объектами недвижимости — индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома малой этажности», — уточнили в департаменте.

Два миллиона за дом с сюрпризом

Насыпной частный дом по улице 22 Декабря семья Айгуль Буртебаевой купила в 1998 году. Жилье было построено еще в 1950-х годах, и за 60 с лишним лет не просто обветшало — стены могут обвалиться в любую минуту. На семейном совете было решено отстроить новый, подвести коммуникации, для этого взяли кредит. В 2013 году Айгуль обратилась за разрешением в администрацию.

«Каково было мое удивление, когда я узнала, что земля, на которой расположен дом, оказалась в зоне ИТ-2, — говорит женщина. — Здесь ни реконструировать, ни тем более строить ничего нельзя. Вы даже пристройку к дому поставить не можете, притом что у вас имеются все правоустанавливающие документы и вы являетесь законным владельцем не только своего жилья, но и земли. Об изменении зоны я узнала спустя несколько лет после введения новых правил. Но ведь нас никто не предупреждал. Так бы и жили в неведении».

Айгуль поначалу опешила, решив, что с этой проблемой ее семья осталась один на один. Но, как выяснилось позже, омичей, попавших в такую ситуацию, — тысячи. И все они живут в частных домах, построенных на землях, где по генплану должны появиться новые дороги. А где-то даже метро. Как, к примеру, в Октябрьском округе на улице Кирова. Здесь должна была проходить первая линия метрополитена.

омск_1 Частный дом по улице 22 Декабря Фото: Виктория Стрельникова

Семья Гончаренко приобрела старенький частный домик по улице Кирова в 2017 году. В банке взяли ипотеку на 2 млн рублей. Планы были серьезные — вместо обветшавшего жилья возвести хороший добротный дом.

«Перед покупкой документы проверяли тщательно, изучал их и банк. Назначение земли — под индивидуальное жилищное строительство, — вспоминает Ирина Гончаренко. — Заказали градостроительный план земельного участка, обратились в администрацию. Выяснилось, строить нам нельзя, земля оказалась в зоне будущего метро».

В министерстве имущественных отношений Омской области «Известиям» объяснили, что изменить назначение земли, зарезервированное под строительство метро, все-таки можно. Правда, не назвали, какому количеству горожан сделать это все-таки удалось.

«Гражданин может обратиться в региональное министерство с заявлением, оно будет рассмотрено. Предварительно необходимо согласовать проведение мероприятий по исключению участка из зоны резервирования с областным учреждением «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». После исключения участка гражданин вправе выполнить строительство с учетом требований градостроительного законодательства», — прокомментировала руководитель департамента учета собственности и земельных отношений министерства имущественных отношений Омской области Ольга Филатова, уточнив, что обращения в ведомство «не носят массового характера».

Нам любые дороги дороги

Таких историй, как у семьи Гончаренко и Айгуль Буртебаевой, немало. Самое интересное, что кто-то из «итэшников», как себя успели назвать омичи, землю выкупал с аукциона у городской администрации. Теперь они задаются вопросом: как такое могло получиться? Это халатность властей или различные ведомства не в состоянии наладить друг с другом контакт?

Метро в столице Прииртышья строится уже 20 лет, потрачены миллиарды рублей. Из того, что удалось воплотить в жизнь, — метромост и подземный переход, ведущий к несуществующей станции метрополитена. Сейчас нужен еще почти миллиард, чтобы проект заморозить до лучших времен.

омск_1 Митингующий с плакатом у здания областного правительства Фото: Виктория Стрельникова

Приезжавший летом в Омск вице-премьер российского правительства Виталий Мутко вообще не понял, зачем городу метро. Мол, два десятка лет строили, теперь консервируете, чтобы неизвестно когда вновь начать копать. А люди продолжают жить со своими проблемами, не имея возможности даже продать такое жилье.

Кто купит дом, зная, что его собственником он является лишь на бумаге? Айгуль вспоминает соседку, четыре года пытавшуюся продать свой частный дом, и тех, у кого терпения на борьбу не хватило: «Рядом со мной в соседних домах жили две семьи. Они переехали в Новосибирскую область. Дома продать не смогли, плюнули, окна заколотили и уехали. У других соседей несколько лет назад сгорел дом, так они были вынуждены жить в бане».

Кто заплатит за хоромы?

Собственники частных домов говорят, что власти предлагают им вставать в очередь на получение жилья. Но ожидать улучшения жилищных условий можно годами и даже десятилетиями. Некоторые, устав от проблем, которые никто не в состоянии помочь решить, на свой страх и риск дома все-таки строят. Но по факту являются они самостроями. Сегодня эти люди боятся другого. Закон позволяет через суд по заявлению органа государственной власти или органа муниципального снести самовольные постройки.

16 ноября у областного правительства «итэшники» организовали митинг. Чиновники, правда, из своих кабинетов плакаты митингующих не читали и не слышали их робкие призывы понять и разобраться в ситуации. Люди надеются, что хотя бы со второй попытки пройдет проект решения горсовета, позволяющий строить и реконструировать жилье. Рабочей группой, занимающейся проблемой жилых домов, попавших в зону ИТ-2, разработаны изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Они устанавливают новую зону ИТСР (инженерно-транспортная специального регулирования). В ее границах можно реконструировать и строить индивидуальное жилье. Но только до того момента, как органы местной власти примут решение о резервировании или изъятии этих участков.

омск_1 Митингующие «итэшники» Фото: Виктория Стрельникова

Проект одобрен комитетом Омского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Теперь его на согласование отправят всем заинтересованным ведомствам. В первую очередь мэрии. Ранее попытка изменить ПЗЗ успехом не увенчалась. Прокуратура усмотрела в проекте нарушение федерального законодательства.

Сколько продлится нынешнее согласование — сказать сложно, а любые возражения на изменения правил поставят крест на всех планах и надеждах жителей. Ведь чиновники опасаются, что горожане начнут строить роскошные хоромы, а их выкупать гораздо дороже, чем полуразвалившиеся бараки. Впрочем, собственники верят, что нынешнее решение устроит всех.