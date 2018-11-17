Дорога без конца: как благоустраивают Курск

Современный вид Курска во многом продиктован планом, утвержденным еще Екатериной II: по улицам, когда-то рассчитанным на проезд пары карет, теперь в несколько рядов следуют автомобили. А претензии горожан всё те же — непролазная грязь и темнота. С 2017 года регионы России получают федеральное финансирование на благоустройство. Почему куряне десятилетиями ждут реконструкции дорог и дождутся ли — разбирались «Известия».

20 лет по ухабам

Жители трех десятков улиц и переулков на северо-западной окраине Курска, где проживает более 7 тыс. человек, уже два десятилетия ждут появления асфальтированной дороги. Расстояние проблемного участка — 2,1 км.

курск Фото: Елена Ильина

Частный сектор начал здесь строиться еще в 1990-е годы. Появился он как продолжение проспекта Дружбы, где есть и асфальтированная дорога, и тротуары, и остановки. Если отправиться дальше, миновав последние очаги цивилизации, магазин, заправку и автомойку, попадаешь в дореволюционный город — грунтовая дорога состоит из ям и ухабов. В зависимости от сезона здесь можно наблюдать либо лужи и грязь, либо подсохшие ямы, объехать которые сможет далеко не каждый автомобиль и не каждый опытный водитель. Лучше всего сюда приезжать зимой — есть шанс проехать по утрамбованной заснеженной дороге.

Этого момента жители частного сектора ждут как спасения: и гостей не стыдно пригласить, и самим проще выехать. Общественный транспорт сюда не ходит, таксисты тоже ехать отказываются — себе дороже. Бабушки и дедушки не рискуют брать к себе в гости внуков, если те болеют. Далеко не факт, что в случае необходимости сюда проедет «скорая помощь».

Соседские войны

В ожидании наступления цивилизации в районе разворачиваются настоящие маневренные войны. Кое-какие временные дороги в частном секторе имеются — жители периодически засыпают ямы битым кирпичом или нанимают грейдер, который их слегка разравнивает. И как только подобные улучшения случаются, появляются и недовольные — те, кто не хочет терпеть проезжающих под окнами соседей.

Так, обитатели 5-го Кленового переулка нынешней осенью перекопали проезжую часть экскаватором, чтобы по их дороге, укрепленной благодаря усилиям активистов и депутатов, никто не мог проехать. Правда, оборону держали недолго — препятствие пришлось ликвидировать.

По словам Романа Данилова, местного активиста и председателя территориального общественного самоуправления, жители параллельной проспекту Дружбы Фетовской улицы засыпают ее строительным мусором, а зимой сооружают невероятных размеров сугробы — всё для того, чтобы не позволить соседям проехать по их более качественной дороге.

Ждите ответа

Между тем сторонники цивилизованного решения проблемы строчат запросы в администрации города, области и президента, писали даже на «прямую линию» главе государства. В основном все ответы сводились к тому, что работы непременно будут начаты, как только появятся средства. Надежда забрезжила на горизонте в конце 2017 года.

курск Фото: Елена Ильина

«Сегодня проект этой дороги, все материалы отправлены для отбора в Министерство строительства и ЖКХ, мы участвуем в этом отборе, — сообщил 2 ноября 2017 года глава города Курска Николай Овчаров. — Надеюсь, что получим федеральную поддержку, чтобы начать строительство этой дороги. Стоимость ее около 600 млн рублей». О том, что деньги будут выделены, курский мэр говорил и в марте 2018 года, однако очередное лето жители частного сектора прожили по-старому.

Новая надежда возникла с приходом нового губернатора. «Нам не нужно проспекты, можно двухполоску, туда и обратно, — настаивал активист Роман Данилов, попавший на прием к врио губернатора Курской области Роману Старовойту. — Нам нужно просто привезти-отвезти детей в садик, вывезти стариков. Нам нужен просто общественный транспорт».

Выяснилось, что Курская агломерация вошла в состав городов, которым направят дополнительное финансирование из федерального бюджета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На следующий год будет выделено 720 млн рублей.

«В следующем году начнем первый этап строительства дороги на Дружбе, — заверил Роман Старовойт. — Федеральный бюджет предусматривает большие объемы средств на курскую агломерацию. Мы произведем замену очередности ремонта улиц. За счет федеральных средств сделаем. А средства городского и областного бюджета перенаправим на строительство проспекта Дружбы».

Спустя неделю после приема Старовойт отправился на проспект Дружбы вместе с мэром Николаем Овчаровым. «Я обещал, что приеду и посмотрю своими глазами, — пояснил врио губернатора Курской области. — А за это время Николай Овчаров подготовил конкретные предложения: что можно сделать уже в следующем году. Мы договорились и согласовали поэтапное решение проблемы. В следующем году будет реализовано строительство первой очереди уличной дорожной сети. Предусматриваются дороги для параллельного движения и подъезда к частным жилым домам. И тротуар с каждой стороны, чтобы можно было безопасно с детьми пройти вдоль дороги. Будут предусмотрены элементы благоустройства, в том числе электроосвещения. Надеюсь, к концу следующего года здесь уже будет возможность проехать».

курск Фото: Елена Ильина

Переход в никуда

Пока решаются проблемы с автомобильными дорогами, пешие горожане пытаются найти рациональное объяснение тому факту, что и для них передвижение по городу удобнее не становится. Надо признать, что дорожные службы Курска не скупятся на зебры, но ведут они зачастую в никуда. На Масловке, заасфальтированной около четырех лет назад, переход нарисован словно бы в издевку над пешеходами, ведь ни с одной стороны этой узкой улицы нет тротуара.

— Никто по этому переходу не ходит, потому что все идут по дороге, а где тут еще идти? — пожимает плечами местный житель Евгений Барков.

В то же время на улице Студенческой один из пешеходных переходов решили ликвидировать, хотя подходы к нему были сделаны на совесть. Теперь подходящие к дороге тротуары перекрыли забором, чтобы всем было ясно: идти здесь нельзя. Куда деться людям, которые выходят из автобуса на остановке, — большой вопрос. До ближайшего перехода идти больше 100 м по незаасфальтированному островку безопасности.

Светофоры на переходах курянам очень нравятся: таймер и звуковой сигнал помогают ориентироваться и слабовидящим горожанам, и людям без проблем со зрением. Но что делать, если уже через пять секунд после начала движения пешеходов появляется сигнал о том, что пора освобождать переход?

В ГИБДД «Известиям» пояснили, что длительность сигнала светофора продиктована интенсивностью движения. Если больше времени отвести пешеходам, автомобили будут попадать в масштабные заторы. Есть объяснение и для ликвидированного пешеходного перехода — он находился близко к аналогичному, и делать две остановки в движении на протяжении буквально 120 м неправильно.

В департаменте транспорта, связи и дорожного хозяйства «Известиям» рассказали, что получили предписание ГИБДД убрать переход как необеспечивающий безопасность пешеходов — на этом участке дороги случались наезды на людей.

Одно из любимых мест семейного отдыха курян — цирк. В 1996 году старое здание сгорело, и долгие 15 лет город довольствовался лишь приезжими шапито. Новое здание, отвечающее современным стандартам, с пандусами на крыльце, открыли семь лет назад. На площади со скамейками, фонтаном и памятникам клоунам Юрию Никулину и Михаилу Шуйдину с удовольствием гуляют и дети, и взрослые. Но вот пройти от цирка к одной из двух остановок общественного транспорта можно только через парковку.

курск Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пешеходы и машины мешают друг другу, а стоять в ожидании зеленого сигнала светофора здесь просто негде: в дождливую погоду есть вариант встать в лужу или надеяться, что проезжающий транспорт не окатит водой с головы до ног. А когда нужный свет наконец загорается, надо успеть перебежать трехполосную дорогу за 10 секунд.

«Для меня это просто мучение, — рассказала «Известиям» курянка Светлана Бартенева. — Я вынуждена нести пятилетнюю дочь на руках, а сына-первоклассника держать за руку и буквально бегом перебегать с ними этот участок дороги. Конечно, водители с пониманием относятся и всегда пропускают нас, даже если мы замешкались и нам уже горит красный. Но ведь и мы вначале теряем время, пока водители завершают поворот, не успевая притормозить перед нами. Приходится смотреть в оба».

Новые дороги, старые проблемы

За последние 10 лет в городе выросло два новых микрорайона: проспект, названный в честь скульптора-курянина Вячеслава Клыкова, и проспект, названный именем руководителя строительной организации — Анатолия Дериглазова.

Проспект Клыкова соединил между собой две части города, которые ранее сообщались с помощью всего лишь одной дороги. При строительстве, видимо, не учли этого факта, так что всего через несколько лет четырехполосную дорогу пришлось расширять. Все лето 2017 года жители, заселившиеся в новые многоэтажки, терпели дискомфорт, связанный с реконструкцией дороги, переносом остановок и пешеходных переходов. Заторов стало меньше, однако во дворы по-прежнему лучше не заезжать без крайней необходимости — узкие проезды и тротуары вдоль 17-этажных домов заставлены автомобилями.

«Мы как можно быстрее стараемся выехать из двора, потому что там находиться дискомфортно», — говорит местная жительница Яна Авдеева. Женщина везет в коляске маленького сына и постоянно оглядывается, чтобы не попасть под колеса автомобиля.

При строительстве проспекта Дериглазова многие ошибки учли: дворы попросторнее и места для проезда побольше, здесь даже есть аллея для прогулок. Но дороги почти не приспособлены для пешеходов. Для автомобилистов всюду стоят ограничения скорости до 40 км/ч и знаки пешеходных переходов, но специальная разметка на дорожном полотне отсутствует.

курск Фото: Елена Ильина

Всё бы ничего, все почти привыкли, если бы не одна особенность: на дороге нет освещения. Даже со скоростью 40 км/ч в темное время суток ехать здесь опасно, ведь пешехода в темной одежде увидеть практически невозможно.

Как оказалось, проблема в том, что проспект находился в областной собственности и администрация города ничего сделать с ним не могла. «К сожалению, если мы будем там делать какие-то работы, то это будет нецелевое использование бюджетных средств, — пояснял еще три года назад глава города Николай Овчаров. — Поэтому сегодня мы работаем с дорожным управлением, для того чтобы обустроить эту дорогу или вообще передать ее в муниципальную собственность».

Последний вариант и был реализован в апреле этого года, дорога теперь принадлежит городу, однако обещанная реконструкция на ней до сих пор не началась. В октябре жители проспекта подписали петицию с требованием привести в порядок его инфраструктуру. Однако им придется подождать еще.

«Всех волнует дорога на Дериглазова, — отметил заместитель главы города Курска Сергей Малахов. — Мы уже проводим конкурсные процедуры на определение подрядчика. В муниципальном бюджете мы нашли немного денежных средств, для того чтобы начать первую очередь реконструкции этой дороги».

На сайте госзакупок размещен тендер на проведение работ, предусматривающих устройство заездных карманов с остановочными площадками, тротуаров и сети наружного освещения автомобильной дороги. Планируемым сроком окончания контракта обозначен декабрь 2020 года.