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Мужчина погиб в Португалии после падения из-за нераскрывшегося парашюта

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Фото: РЕН
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Мужчина погиб в Португалии из-за нераскрытого парашюта после прыжка со скалы. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает Daily Mail.

Как пишет газета, мужчина приехал в Португалию вместе с друзьями из Норвегии для того, чтобы заниматься бэйсджампингом. Он погиб на месте после падения со скалы выстой 95 м. Его парашют открылся уже на земле.

Скалы в городе Назаре являются популярным местом для любителей бэйсджампинга. Отмечается, что в 2013 году вблизи этого места погиб 29-летний житель Швеции. Его парашют также не раскрылся.

Бэйсджампинг — это экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.

20 октября рэпер Джон Мак-Мюррей погиб на съемках музыкального клипа на западе Канады, в провинции Британская Колумбия. 34-летний музыкант выполнял трюк, во время которого должен был пройти по крылу летящего самолета Cessna, но не удержался.

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