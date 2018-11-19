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На юге Португалии обрушилась дорога

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Фото: Global Look Press/Egon Bömsch
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В португальском регионе Алту-Алентежу обрушилась часть шоссе, сообщает агентство EFE в понедельник, 19 ноября. 

Дорога соединяла населенные пункты Борба и Вила-Висоза. По информации издания, под завалами могут находиться 4–5 человек.

Как передает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ, могли погибнуть как минимум два человека. На месте ЧП работают спасатели и воздушная техника.  

Ранее в ноябре рухнул мост в Адлерском районе Сочи. Конструкция обрушилась из-за повышения уровня воды в русле реки Чахцуцыр

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