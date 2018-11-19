Неродной АТЭС: организацию раскололи споры о судьбе ВТО

Итоговая декларация саммита форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) не была подписана из-за нежелания некоторых стран заниматься реформой Всемирной торговой организации. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил по окончании визита в Папуа - Новую Гвинею и Вьетнам. Впервые за 25-летнюю историю саммит АТЭС завершился без принятия финального заявления лидеров стран-участниц. "Из-за существенных разногласий" документ пришлось подписать с исключением спорных пунктов, а его текст, как сообщили представители секретариата форума, будет опубликован позднее. Развернувшиеся торговые войны ставят под угрозу всю мировую торговую систему, подчеркнул председатель правительства РФ.

На долю экономик стран АТЭС сегодня приходится 57% мирового ВВП. Участниками организации является 21 государство Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Китайский Тайбэй (Тайвань), Филиппины, Чили и Япония.

— Впервые за годы существования этой организации она не смогла принять декларацию. Это связано со сложностями в международной торговле, с теми самыми торговыми войнами, которые в настоящий момент развернулись в мире, и с той дискуссией, которая шла на полях саммита АТЭС. К сожалению, эта дискуссия не позволила принять итоговый документ, — сказал Дмитрий Медведев. – Печально не то, что не удалось согласовать декларацию, а то, что в известной степени это иллюстрирует то, что, к сожалению, вся торговая система поставлена под удар в результате определенных решений, которые были приняты частью стран. Скажем прямо, вся эта история началась с тех решений, которые принял один из наших партнеров, — Соединенные Штаты Америки.

Дмитрий Медведев выразил надежду, что России все же удастся убедить другие государства в необходимости поддержки сохранения режима свободной и открытой торговли.

— Если декларацию не способны согласовать, то как мы будем заниматься реформированием Всемирной торговой организации? В этом смысле итоги саммита АТЭС действительно выглядят, мягко говоря, не самым убедительным образом, — резюмировал глава российского правительства.

Острый кризис

Позиция России сегодня заключается в том, чтобы не отказываться от преимуществ ВТО, сохранить рамки этой организации и основные принципы работы ее институтов, а также реформировать процедуру арбитража.

– К сожалению, приходится констатировать, что Всемирная торговая организация сегодня переживает острый кризис, - заявила «Известиям» представитель компании «Северсталь» Анастасия Мишанина. - Трудно и бесплодно идут переговоры по ряду важнейших вопросов - в области сельского хозяйства и рыбной ловли, электронной коммерции, торговли услугами и интеллектуальной собственностью и т.д. Процедуры разрешения споров ВТО остаются сложными и запутанными.

В то же время, мировой бизнес сходится во мнении о необходимости существования универсальных торговых правил и скорейшего совершенствования механизмов их имплементации, отметили в компании.

– Для развития мировой торговли сегодня необходим новый импульс политической воли на уровне «Большой двадцатки», - считают в «Северстали». - Необходимо подтвердить универсальность правил ВТО и не допустить эрозии международного торгового права вследствие нескоординированных двусторонних соглашений и возрастающей политики протекционизма.

Соглашение АТЭС носит не обязательный, а рекомендательный характер, напомнил главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов.

– Если не подписано итоговое коммюнике, могут быть разные варианты. Возможно, требуется дополнительное согласование стороны и тогда подписание коммюнике. То есть это - не окончательное решение, – пояснил он «Известиям».

Еще одна важная проблема - развязывание торговых войн, подчеркнул эксперт. В частности, США уже инициировали создание в этом же регионе Транстихоокеанского торгового партнерства и вошли в него не все страны АТЭС.

– Несмотря на то, что Дональд Трамп отказался от подписания готового соглашения о торговом партнерстве, тем не менее, оно сейчас осуществляется на основе двусторонних договоров, – отметил Валерий Абрамов. - С другой стороны, Китай инициировал создание всеобъемлющего регионального партнерства, и часть стран региона, экономики которых наиболее тесно связаны с экономикой КНР, точно так же вошли в состав и этого партнерства. Естественно, лидирующую роль здесь играет Китай.

Что касается изменений норм и правил ВТО, этот вопрос, по словам эксперта, уже обсуждается, но решение о неподписании договора АТЭС никаким образом не связано с прекращением деятельности Всемирной торговой организации.

От обороны до науки

В рамках двухдневного визита в Вьетнам Дмитрий Медведев провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, встретился с Генеральным секретарем ЦК Компартии страны, президентом СРВ Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Во время расширенных переговоров со своим вьетнамским коллегой стороны обсудили использование национальных валют в двусторонней торговле и сотрудничество энергокомпаний.

— Мы продолжим диверсифицировать структуру торговли. Будем повышать долю высокотехнологичной продукции. Естественно, будем заниматься всеми направлениями сотрудничества — и промышленностью, и инфраструктурой, и транспортом, связью, и телекоммуникациями. Естественно, также будем смотреть на необходимость развития связей в агропромышленном секторе, продолжим практику использования национальных валют в расчетах по внешнеэкономическим операциям. Все эти вопросы были в повестке дня, — рассказал председатель российского правительства по итогам переговоров.

Нгуен Суан Фук выразил надежду на увеличение товарооборота с РФ до $10 млрд в 2020 году. В прошлом году объем взаимной торговли вырос до $5,23 млрд (на 36,2%), а в январе-августе 2018-го составил $3,37 млрд.

— Мы удовлетворены тем, что сотрудничество в сфере обороны, безопасности, образования, науки и технологий, культуры, а также сотрудничество между регионами наших двух стран очень позитивно развивается и договорились о расширении сотрудничества в этих очень перспективных сферах, — заявил Нгуен Суан Фук.

Сейчас ключевые статьи российского экспорта — машины и оборудование, зерновые культуры, продовольственные товары, минеральное сырье, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности. Импортируются в РФ электротехника и комплектующие, мобильные телефоны, текстиль и изделия из него, продовольствие и сельскохозяйственное сырье.