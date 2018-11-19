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Медведев рассказал о ходе торговой войны между странами

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Торговая война в мире уже развернулась, однако победителем из нее не выйдет никто. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам поездки в Папуа – Новую Гвинею и Вьетнам в понедельник, 19 ноября.

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По словам российского премьера, торговая война уже дает результаты странам, «которые пытаются нявязывать свой курс», однако в то же время приносит «издержки всей мировой торговле»

«Потому что в конечном счете, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет. Страдают международные экономические отношения, международная торговля», — цитирует Медведева агентство «РИА Новости».

В качестве примера глава российского правительства привел пошлины, введенные США против Китая, — по его словам, подобные меры могут «немножко поддержать рынок и принести преимущество», однако в конечном счете вернутся «через те проблемы, которые возникнут у своих же бизнесменов, но которые занимаются другими вопросами». Кроме того, за введением ограничительных мер последовал рост цен на определенные товары.

«Поэтому мы и выступаем за то, чтобы все-таки сохранить режим свободной, открытой торговли, принципы так называемого мультилатерализма или принципы многосторонних отношений в торговле, и стараться эти принципы закрепить, но на более современной основе», — пояснил Медведев, добавив, что той же позиции придерживаются многие страны, среди которых Китай и Вьетнам.

В июле Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт более 800 товаров из КНР объемом поставок на $34 млрд в год, а в августе расширил меры на товары объемом $16 млрд. На все эти действия Китай ответил зеркально.

1 октября президент США Дональд Трамп допустил введение новых торговых пошлин на китайские товары в объеме $267 млрд, однако через месяц решил отказаться от подобных намерений после предложений Пекина по урегулированию торгового конфликта между странами.

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