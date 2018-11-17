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В Папуа — Новой Гвинее стартовал двухдневный саммит АТЭС

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ
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В Папуа — Новой Гвинее стартовал двухдневный саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По традиции в самом начале представители 21 страны приняли участии в церемонии совместного фотографирования.

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Российскую делегацию на саммите возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства РФ уже принял участие в работе пленарного заседания делового консультативного совета АТЭС.

Премьер-министр заявил, что мировая экономика в целом восстановилась после кризиса 2008 года, а предпринятые государствами изменения коснулись как финансовых рынков, так и управления госдолгом. При этом он обратил внимание на то, что совокупный мировой долг вырос «в разы».

На полях саммита Медведев уже успел пообщаться и обсудить двусторонние отношения с коллегами из Японии, Таиланда, Канады — Синдзо Абэ, Праютом Чан-Оча, Джастином Трюдо, а также президентом Филиппин Родриго Дутерте, пишет ТАСС.

Позднее участники встретятся с лидерами островных государств Тихого океана, а затем состоится совместное фотографирование в национальных рубашках и торжественный прием.

В воскресенье, 18 ноября, на саммите выступит глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Также представители 21 страны примут совместную декларацию по итогам мероприятия.

Ранее 17 ноября Медведев заявил, что протекционизм в мировой экономике привел к торговым войнам, а экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции.

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