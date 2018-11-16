Названа предварительная причина хлопка газа в многоэтажке в Москве

Хлопок газа, который произошел в одном из многоэтажных домов на юго-западе Москвы, мог произойти при изготовлении наркотиков.

Как рассказал 16 ноября представитель экстренных служб «РИА Новости», один из находившихся в квартире мужчин изготавливал в квартире наркотики, а хлопок газовоздушной смеси произошел при смешивании составляющих.

Хлопок смеси произошел в одной из квартир пятого этажа 14-этажного жилого дома на Нагорной улице в четверг, данные о взрыве бытового газа не подтвердились.Также предполагалось, что произошел хлопок паров, образованных самогонным аппаратом. Возгорания после инцидента не последовало.

10 ноября на улице Островитянова в Москве произошел хлопок газа, инцидент попал на видео.