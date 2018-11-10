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Момент взрыва в квартире на юго-западе Москвы попал на видео

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Фото: REN TV
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва в квартире на юго-западе Москвы. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно озарившую двор вспышку. 

Также на записи можно заметить осколки и куски оконных рам, падающие на землю. Кроме того, от громкого хлопка сработали сигнализации припаркованных авто.

Ранее 10 ноября стало известно, что в жилом доме на улице Островитянова, 20, корп. 1, произошел хлопок и пожар. По данным экспертных служб столицы, его причиной мог стать взрыв газа, однако в в пресс-службе «Мосгаза» опровергли эту информацию. По данным специалистов, все элементы системы газоснабжения в порядке, в кухне разрушений нет.

В результате взрыва пострадали четыре человека, остальные жильцы были эвакуированы.

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