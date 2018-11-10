Четыре человека пострадали при хлопке газа на юго-западе Москвы

Четыре человек получил травмы в результате хлопка газа на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Островитянова в Москве. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

После хлопка газа на месте происшествия возник пожар. Огонь распространился на площади 40 кв. м. отмечается, что в квартире частично деформированы панели, в подъезде вылетели стекла. Также очевидцы сообщают, что погнуло лифты, пишет РЕН ТВ.

Из здания были эвакуированы 25 человек. На месте инцидента продолжают работать спасатели. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Открытое горение было ликвидировано в 6:52.

9 ноября стало известно, что трое детей, включая шестимесячного младенца, погибли при пожаре в городе Ленинск Волгоградской области.