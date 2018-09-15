Прямой эфир

Хлопок бытового газа произошел в пятиэтажном доме в Уфе

0
Фото: МЧС РФ/02.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хлопок бытового газа произошел в пятиэтажном доме в Уфе. В результате инцидента пострадал один человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкирия, инцидент произошел на ул. Черниковской.

Хлопок газовоздушной смеси произошел на кухне размером два на три метра в двухкомнатной квартире. Повреждено остекление оконной рамы в комнате.

На месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы. Целостность здания жилого дома не нарушена. Мужчина госпитализирован.

23 августа следователи выяснили подробности взрыва бытового газа сразу в двух квартирах на улице Красноармейской в Орле.

При установке кухонного гарнитура в квартире на пятом этаже дюбелем был пробит дымоход, идущий со второго этажа, и при утечке газ оказался сразу в двух квартирах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прорыв газопровода произошел в «новой Москве»
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017