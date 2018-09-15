Хлопок бытового газа произошел в пятиэтажном доме в Уфе. В результате инцидента пострадал один человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкирия, инцидент произошел на ул. Черниковской.

Хлопок газовоздушной смеси произошел на кухне размером два на три метра в двухкомнатной квартире. Повреждено остекление оконной рамы в комнате.

На месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы. Целостность здания жилого дома не нарушена. Мужчина госпитализирован.

23 августа следователи выяснили подробности взрыва бытового газа сразу в двух квартирах на улице Красноармейской в Орле.

При установке кухонного гарнитура в квартире на пятом этаже дюбелем был пробит дымоход, идущий со второго этажа, и при утечке газ оказался сразу в двух квартирах.