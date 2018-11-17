Вахш какая плотина: в Таджикистане запускают крупнейшую Рогунскую ГЭС

В Таджикистане 16 ноября запустили крупнейшую Рогунскую ГЭС. Жители страны ожидают, что в прошлом окажется дефицит света и тепла, электричества Душанбе будет хватать не только для внутреннего потребления, но и для экспорта. При этом Рогун сразу по нескольким параметрам выдающееся сооружение. ГЭС — самая мощная в Центральной Азии, плотина — самая высокая в мире. Исполинская конструкция считается также одним из самых крупных советских долгостроев — первые работы в долине реки Вахш начали в 1976 году. «Известия» разбирались в том, что изменится с запуском ГЭС в регионе.

Тепло по лимиту

Таджикистан — одна из беднейших стран постсоветского пространства. После распада СССР республика живет в состоянии перманентного энергетического кризиса. 87% электричества вырабатывается на ГЭС, но гидроэнергетика отличается сезонностью. Зимой таяние ледников замедляется, сток рек уменьшается, соответственно электроэнергии вырабатывается меньше. При этом именно в холодное время года людям нужно больше тепла и света.

rogun1 Зимы в высокогорных районах Таджикистана очень суровые Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

В советские годы вопрос решался просто — электричество перебрасывали из соседнего Узбекистана, где установлены мощные ТЭС. После распада СССР отношения республик стали напряженными, Ташкент вышел из единой среднеазиатской энергосистемы. В Таджикистане регулярными стали отключения электроэнергии. Во многих регионах электричество подавалось на 6–8 часов в сутки.

«Мы знали, когда перекроют свет, и заранее готовились — заготавливали дрова, уголь, устанавливали печки. Зимы у нас бывают очень суровые. Спали в кофтах, тулупах. Самой теплой одеждой укутывали детей. Часто происходили несчастные случаи. Люди на ночь не тушили печки, из-за этого возникали пожары. У кого была возможность, покупал генератор. Периодически вместе со светом прекращалась и подача воды. Приходилось таскать ее за 2–3 км от дома», — вспоминает житель Хатлонской области Саврон Джамолов.

Власти Таджикистана постепенно устраняли недостатки. В частности, была построена 500-киловольтная линия электропередачи «Юг–Север», сдана в эксплуатацию теплоэлектроцентраль «Душанбе-2» мощностью 600 МВт, началась модернизация Нурекской ГЭС. В начале 2017-го Душанбе объявил об отмене энерголимита. Однако проблемы никуда не делись. Нынешней осенью во многих районах Таджикистана свет по-прежнему дают на несколько часов в день.

Плотина в скалах

В таких условиях запуск Рогуна, который расположен в 110 км к востоку от Душанбе, не мог не стать эпохальным событием. Мощность конструкции после введения в эксплуатацию всех шести гидроагрегатов достигнет 3600 МВт, что сделает ее самой значительной в регионе. Каменно-набросная плотина высотой 335 м станет самой высокой в мире. Запуск первого агрегата первоначальной мощностью 100 МВт и проектной мощностью 600 МВт приурочен к 16 ноября, когда в стране отмечают День президента.

rogun2 Плотина Рогунской ГЭС станет самой высокой в мире Фото: ТАСС/Нозим Каландаров

Строительство ГЭС началось еще в советские времена. Тогда частные потребители дефицита тепла и света не испытывали. ГЭС возводилась для нужд Южно-Таджикского производственно-территориального комплекса. Планировалось, что станция будет снабжать электричеством Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ), химзавод в городе Яван, а также производства аккумуляторов, глинозема, цемента, удобрений.

Первые строители прибыли в Рогун в 1976 году. Первым делом они начали пробивать и бетонировать тоннели в горных породах. Рабочие шли навстречу друг другу с двух сторон. Вырубка велась и в середине. Для этого использовались дополнительные шахты. Планировалось внутри гор пробить 63 км транспортных и подсобных коммуникаций, обустроить машинный и трансформаторный зал.

Возведение плотины началось в 1987 году. При ее проектировании учитывалась высокая сейсмичность местности. Для надежности тело плотины сделали рыхлым, со сложной структурой. Сердцевина — мягкое ядро из суглинка, затем галечник, по бокам отсыпка из камней. По идее проектировщиков мягкие породы в случае колебаний земной поверхности заполнят возникающие пустоты и трещины.

К началу 1990-х годов высота плотины достигала 40 м, в скалах было пробито 27 км тоннелей. Машинный и трансформаторный залы были почти полностью готовы, поставлена большая часть оборудования первых двух гидроагрегатов. На 1994 год был назначен ввод первой очереди ГЭС.

Народная стройка

Планам помешал распад Советского Союза и гражданская война в Таджикистане. «Ни о каком строительстве не могло быть и речи. Финансирование прекратилось, кадры строителей начали разъезжаться, техника — растаскиваться. Местные боевики под дулом пистолета запретили начальнику «Рогунгэсстроя» Николаю Савченкову вывозить стройтехнику в Россию», — вспоминал о том времени кандидат технических наук Марат Хакел. Амбициозный проект пришел в упадок. В 1993 году мощный паводок снес верх плотины, тоннели в скалах были частично затоплены.

rogun3 Проходка тоннеля во время строительства Рогунской ГЭС на реке Вахш, 1986 год Фото: РИА Новости/Всеволод Тарасевич

После окончания гражданского противостояния власти республики решили достроить ГЭС. Таджикистан, однако, столкнулся с рядом трудностей. Необходимы были масштабные инвестиции, а средств не хватало. Душанбе даже попытался добровольно-принудительно собрать деньги с граждан. Работающим людям вместо зарплат выдавали акции гидроэлектростанции, предпринимателей заставляли покупать эти бумаги. Таким образом удалось собрать около $170 млн. Позже власти страны разместили на международных рынках евробонды, за счет чего было привлечено $500 млн.

Другим камнем преткновения стала позиция соседнего Узбекистана. Ташкент выступил резко против гидроэлектростанции. Опасения вызвали возможные проблемы с водой из-за заполнения водохранилища.

Говорили и об опасности для экологии. «При гипотетическом разрушении плотины Рогунской ГЭС высота волны в зависимости от наполнения водохранилища составит 240–260 м в начале. До севера Узбекистана она дойдет высотой в 4–8 м», — утверждала первый замминистра экономики Узбекистана Галина Саидова. Президент Узбекистана Ислам Каримов даже угрожал войной при попытке возродить Рогун. Дело дошло до частичной транспортной блокады Таджикистана, когда узбекская железная дорога отказывалась пропускать грузы с материалами для строительства ГЭС.

После Каримова

Новый этап строительства Рогунской ГЭС начался через два месяца после смерти Каримова в 2016 году. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в октябре 2016 года лично сел за руль экскаватора и поучаствовал в изменении русла Вахша. Последние полгода работы ведутся в три смены, на стройке заняты 20 тыс. рабочих. Осенью 2018 года правительство за счет продажи драгметаллов выделило дополнительные $80 млн для ускорения строительства.

rogun4 Рогунская ГЭС входит в состав Вахшского каскада, являясь его верхней ступенью Фото: ТАСС/Нозим Каландаров

Позиция узбекских властей после смерти Каримова поменялась. Прекратилась транспортная блокада. В узбекских СМИ про Рогун не пишут почти ничего — ни положительного, ни отрицательного. Помогли разрядить напряженность и две личные встречи президента Эмомали Рахмона с новым узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

«Тем не менее проект для Узбекистана объективно неприятный. Засухи в регионе случаются всё чаще, ледники постоянно уменьшаются. Воды становится меньше, а население региона растет. Душанбе утверждает, что проблем у соседей не возникнет, воды будет достаточно. Но даже на наполнение водохранилища нужно время», — говорит «Известиям» руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

При этом нынешнее узбекское руководство беспокойства не демонстрирует. В Ташкенте говорят, что хотят принять участие в строительстве гидроэнергетических объектов Таджикистана. В частности, стороны договорились об участии Узбекистана в строительстве двух ГЭС на реке Зарафшан. На запуск Рогунской ГЭС собирается приехать министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев. Совсем недавно такое спокойствие Ташкента сложно было представить. Очевидно, в руководстве Узбекистана решили, что давление не принесет ожидаемых плодов. Участие же в масштабных проектах соседней страны поможет контролировать их эксплуатацию.