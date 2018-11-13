Менять асфальт в России разрешили в плохую погоду

Асфальтоукладчикам разрешили обновлять дорожное покрытие в минусовую температуру и при незначительных осадках с условием соблюдения технологий. Такие рекомендации компаниям и чиновникам дал Росавтодор.

В документе, с которым ознакомились «Известия», собраны воедино нормы уже действующих техрегламентов, СНиПов и ГОСТов. Предполагается, что рекомендации помогут строителям избежать ошибок.

В частности, в рекомендациях говорится, что класть асфальт можно при температуре до -10 градусов и даже при небольших осадках. При этом важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем.

Также Росавтодор рекомендовал покрывать основание дороги битумом перед укладкой асфальта, чтобы предотвратить образование снежных и ледяных корок. Кроме того, при низких температурах ведомство посоветовало увеличить число одновременно работающих катков до двух или трех в зависимости от ширины укладки. Это позволит быстрее положить асфальт, пока поверхность не замерзла.

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