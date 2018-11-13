Прямой эфир

Менять асфальт в России разрешили в плохую погоду

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Асфальтоукладчикам разрешили обновлять дорожное покрытие в минусовую температуру и при незначительных осадках с условием соблюдения технологий. Такие рекомендации компаниям и чиновникам дал Росавтодор.

Цена асфальта: дорожный нацпроект подорожает из-за налогового маневра
Рост стоимости битума повлечет дополнительные расходы на 250–300 млрд рублей

В документе, с которым ознакомились «Известия», собраны воедино нормы уже действующих техрегламентов, СНиПов и ГОСТов. Предполагается, что рекомендации помогут строителям избежать ошибок.

В частности, в рекомендациях говорится, что класть асфальт можно при температуре до -10 градусов и даже при небольших осадках. При этом важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем.

Также Росавтодор рекомендовал покрывать основание дороги битумом перед укладкой асфальта, чтобы предотвратить образование снежных и ледяных корок. Кроме того, при низких температурах ведомство посоветовало увеличить число одновременно работающих катков до двух или трех в зависимости от ширины укладки. Это позволит быстрее положить асфальт, пока поверхность не замерзла.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кладут на снег и дождь: менять асфальт разрешили в плохую погоду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Асфальт протестируют в трех климатических зонах
Росавтодор создаст сеть опытно-экспериментальных полигонов на действующих трассах
Сибирская школьница придумала способ сделать асфальт вечным

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017