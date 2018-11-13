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Кладут на снег и дождь: менять асфальт разрешили в плохую погоду

Росавтодор разработал рекомендации, как правильно производить дорожные работы
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В минусовую температуру и при незначительных осадках асфальтоукладчикам разрешено обновлять дорожное покрытие при условии соблюдения технологий. Такие рекомендации компаниям и чиновникам дал Росавтодор. Пока что нередко случается, что рабочие кладут асфальт прямо на снег — это явно не способствует долговечности покрытия. Новые рекомендации сами по себе вряд ли исправят ситуацию, проблема в недостаточном контроле за соблюдением правил, говорят дорожные эксперты.

К приближающейся зиме Росавтодор подготовил методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятной погоде. В документе, с которым ознакомились «Известия», собраны воедино нормы уже действующих техрегламентов, СНиПов и ГОСТов. Предполагается, что рекомендации помогут строителям избежать ошибок.

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Указано, что класть асфальт можно при температуре до -10 градусов и даже при незначительных осадках. Однако важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем. Также Росавтодор рекомендовал покрывать основание дороги битумом перед укладкой асфальта, чтобы предотвратить образование снежных и ледяных корок. В условиях пониженной температуры ведомство посоветовало увеличить число одновременно работающих катков до двух или трех в зависимости от ширины укладки. Это позволит быстрее положить асфальт, пока поверхность не замерзла.

— При выпадении более 5 мм осадков в день производить работы по устройству асфальтобетонных покрытий запрещается, — подчеркнуто в документе.

Дорожные рабочие далеко не всегда соблюдают стандарты и нормы здравого смысла. В Красноярске, по сообщениям местных СМИ, в первых числах ноября рабочие пытались положить асфальт прямо на снег. Об аналогичном случае сообщали из Рубцовска (Алтайский край). В Екатеринбурге в одном из микрорайонов на прошлой неделе уложили асфальт ночью на снег в минусовую температуру.

На качество дорог негативно влияют излишняя влага, которая попадает в асфальт и под его слой во время работ при обильных осадках; низкая температура окружающей среды (замерзая, вода разламывает асфальт); материалы (битумные, асфальтные), не соответствующие погодным условиям укладки, отметил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов.

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На ремонт дорог в России выделяют деньги как федеральный, так и региональные и муниципальные бюджеты — ежегодно это десятки миллиардов рублей. Только в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» федеральный центр направил в субъекты 31 млрд рублей в 2018 году.

Средняя стоимость километра одной полосы нескоростной трассы составляла 44 млн рублей в 2016 году, отметил эксперт, более свежие данные отсутствуют. В России общая протяженность только федеральных трасс составляет 50 тыс. км.

Более детальное регулирование укладки асфальта — однозначно благоприятное нововведение, считает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. Однако вопрос в том, насколько аккуратно будут соблюдаться рекомендации, говорит эксперт.

Качество дорог прямо влияет на аварийность, уже писали «Известия». ﻿По данным ГИБДД, за девять месяцев 2018 года свыше 44 тыс. аварий произошли на участках, где зафиксированы нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию дорог.

В Росавтодоре оперативно не ответили на запрос «Известий» по поводу новых рекомендаций.

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