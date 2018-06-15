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Сибирская школьница придумала способ сделать асфальт вечным

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Ученица инженерно-технологического класса одной из школ Красноярска придумала, как защитить асфальт от разрушения. 14-летняя Юля Ермакова считает, что для увеличения прочности и износостойкости дорожного покрытия необходимо изменить технологию.

Так, будущий инженер предлагает переделать форму глинистого основания с плоской на конусообразную. Таким образом, во время движения транспорта на основании дороги будет образовываться ядро уплотнения, а частицы окажутся сцепленными. Из-за интенсивности движения асфальт разрушаться не будет, а колея на дороге не образуется.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, Юля уже провела испытания, которые доказали эффективность технологии. Находка девочки была представлена на научно-практических конференциях «Сибирский техносалон», «Инженерная лига» и «Космотех XXI век».

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