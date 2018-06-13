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НМГ поддержит фестивали Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

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Фото: пресс-служба ЗАО «НМГ»
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Национальная Медиа Группа (НМГ) окажет информационную поддержку Всероссийскому обществу изобретателей и рационализаторов (ВОИР), которое готовит мероприятия, направленные на продвижение передовых научно-технических разработок.

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С предложением о реализации проекта медиапартнерства к НМГ обратилось ВОИР, президентом которого является глава национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Основная миссия ВОИР, основанного в 1932 году, — объединение и координация организаций людей, занимающихся изобретательской и рационализаторской деятельностью, в целях обеспечения инновационного и технологического прорыва в российской экономике, создания условий для ее перехода к новому технологическому укладу, уже формирующемуся в мире.

НМГ станет информационным партнером фестиваля «Чемпионат умов», который состоится в июне текущего года. В ходе мероприятия пройдут интеллектуальные соревнования молодых ученых и изобретателей. На площадке фестиваля запланирована презентация фестиваля изобретений и новых товаров «Придумано в России». Форум по замыслу организаторов станет новой стратегической площадкой для поддержки и развития российской научно-практической мысли.

Сам фестиваль «Придумано в России» состоится с 4 по 6 ноября, к Дню народного единства. Москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с изобретениями российских новаторов, которые уже стали основой общеизвестных выпускаемых товаров или станут товарами в будущем.

Фестиваль российских изобретений и новых товаров «Придумано в России» разработан по аналогии с североамериканским салоном инноваций «Инпэкс».

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