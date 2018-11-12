В Минздраве рассказали о снижении смертности от инсультов

За последние пять лет смертность от инсультов в России снизилась на 20%, заявил замглавы Минздрава России Олег Салагай. По его словам, это связано с созданием сети помощи сосудистым больным в 2009 году.

В рамках реализации программы оптмизирована схема оказания помощи при острых сосудистых катастрофах, как кардиологических, так и ангеоневрологических, сообщает «РИА Новости». Сейчас в стране действуют 609 сосудистых центров, объединенных системой телемедицины. По словам Салагая, она не имеет аналогов в мире, и в рамках форума Россия поделится опытом с другими странами.

В дальнейшем Минздрав планирует организовать для россиян равную медицинскую помощь, независимо от регионов, рассказал замминистра.

В начале ноября стало известно об открытии медиков из больницы Бостона (штат Массачусетс). Они обнаружили, что длительное воздействие шума окружающей среды увеличивает риск инсульта и других сердечно-сосудистых проблем. Врачи установили, что миндалевидное тело головного мозга, играющее роль в регуляции стресса и эмоциональных реакциях, более активно у людей, которые проживают рядом с источниками шума (например, шоссе или аэропортами). У таких пациентов из-за сильного шумового воздействия уровень воспаления артерий значительно выше, что в три раза повышает риски.