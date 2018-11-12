СМИ узнали о наказании скандальной свердловской чиновницы

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство ничего не должно молодежи, отделается выговором. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источник в аппарате главы региона.

По словам собеседника издания, такую меру дисциплинарного взыскания, губернатор Евгений Куйвашев выбрал после «серьезного разговора» с чиновницей.

Скандал с Глацких разгорелся после ее резонансного заявления на встрече с детьми-волонтерами. Чиновница высказалась о том, что государство молодежи «ничего не должно», а их родителей «никто не просил рожать». Соответствующая видеозапись появилась на YouTube 5 ноября. Позже она заявила, что ее слова о помощи государства детям были вырваны из контекста. Сейчас Глацких временно отстранена от должности.