Сервис Videomore покажет новый сериал HBO «Моя гениальная подруга»

Онлайн-кинотеатр Videomore одновременно со всем миром покажет премьеру нового сериала HBO «Моя гениальная подруга» (My brilliant friend). Это экранизация первой части знаменитого «неаполитанского квартета» итальянской писательницы Элены Ферранте от исполнительных продюсеров Паоло Соррентино и Дженнифер Шуур.

Фото: Videomore

Сериал в основном придерживается сюжетной линии романа. Всё начинается с тревожного ночного звонка, в котором главной героине — 66-летней Элене — сообщают о бесследном исчезновении ее лучшей подруги. Вместо того чтобы броситься на поиски, она погружается в воспоминания и начинает писать историю их полувековой дружбы.

Сериал стал первым в истории HBO проектом не на английском языке. Кастинг проходил прямо на улицах Неаполя.

Премьера сериала состоится 19 и 20 ноября. Первый сезон сериала состоит из восьми серий, каждую неделю будет выходить по две. Позже весь сезон будет доступен на новой онлайн-платформе more.tv, которую компания М3, созданная «Национальной медиа группой» и «СТС Медиа», запустит в конце 1 квартала 2019 года.

Подписчики онлайн-платформы получат возможность смотреть эфирные и платных телеканалы, а также самый востребованный российский и зарубежный контент как бесплатно после просмотра рекламы, так и с помощью платной подписки. Стриминг телеканалов будет осуществляться через технологическое решение «ВИТРИНА ТВ».