НМГ и «СТС Медиа» создали единую онлайн-платформу More.TV

«Национальная медиа группа» и «СТС Медиа» создали единую онлайн-платформу для видеоконтента More.TV, сообщила НМГ. Новый ресурс станет виртуальным оператором ТВ и VOD контента, предлагающим возможности стриминга телеканалов.

«Пользователи получат универсальный доступ ко всем платформам. Стриминг телеканалов будет осуществляться через технологическое решение «ВИТРИНА ТВ», — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи смогут просматривать самый востребованный российский и зарубежный контент как бесплатно по рекламной модели, так и с помощью платной подписки. Платформа будет доступна во всех средах — на сайте, в мобильных приложениях, Smart TV и приставках.

«Запуск нового технологичного проекта More.TV — это важный шаг в сторону повышения комфорта и удобства потребления контента пользователем. Исторически мы были ограниченно представлены в цифровой среде; создание More.TV позволит нам завершить построение системы по производству и монетизации контента во всех средах», —заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

Запуск ресурса планируется в начале 2019 года. К просмотру будет доступен как российский, так и зарубежный контент.

«Запуск проекта More.TV — еще один шаг к обеспечению максимально широкого доступа аудитории к продуктам «СТС Медиа». Наш холдинг обладает огромной библиотекой контента, который будет интересен зрителям самых разных возрастов, что, в свою очередь, позволит зарабатывать на наших проектах не только на телеэкранах, но и в Сети», — отметил глава «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Ранее НМГ стала индустриальным партнером фонда «Сколково». Компания в рамках соглашения получит доступ к инновационным технологиям резидентов фонда и начнет работу в области интернет-технологий, больших данных, производства контента, в том числе по направлениям компьютерной графики, спецэффектов и виртуальной реальности.

Для реализации цифрового бизнеса была создана компания М3. По соглашению со «Сколково», она уже получила статус резидента фонда. Главой компании станет Денис Горшков. Ранее он занимал должность Генерального директора АМЕДИА ТВ.

По его словам, телевидение уже давно успешно живет и зарабатывает в интернете.

«Мы соберем лучшие образцы мирового телевидения в одном месте и создадим уникальный пользовательский опыт, который сделает наших зрителей полноценными хозяевами времени и способа смотрения любимого контента», — сказал Горшков.