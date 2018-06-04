Национальная Медиа Группа откроет новые каналы

4 июня Национальная Медиа Группа (НМГ) и ПАО «Ростелеком» объявили о создании совместного предприятия в области производства и дистрибуции контента.

— Партнерство медиа и телеком-компаний является сегодня международным трендом, — заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина. — Такое партнерство позволяет создать уникальные стратегические преимущества для обеих сторон: доступ к экспертизе и уникальному контенту для телеком-операторов и, в свою очередь, доступ к технологиям и абонентам для медиа-игроков.

Экспертиза НМГ в области производства, дистрибуции и монетизации контента совокупно с технологиями «Ростелекома» позволят создать контентного игрока нового уровня, считает Ольга Паскина. Стороны намерены расширять партнерство в области интернет-технологий, платформ и Big Data.

В свою очередь президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подчеркнул, что возглавляемая им компания занимает ведущие позиции на российском рынке услуг платного ТВ и обслуживает около 10 миллионов домохозяйств.

— Для «Ростелекома» сегмент платного ТВ является одним из драйверов роста бизнеса, — сказал Михаил Осеевский. — Мы заинтересованы в том, чтобы нашим клиентам был доступен лучший телевизионный и видеоконтент. Объединяя усилия с НМГ в области производства и дистрибуции контента, мы следуем лучшим мировым практикам, а выиграет от этого наш клиент — телезритель.

Генеральным директором СП станет Александр Косарим, который сейчас отвечает в ПАО «Ростелеком» за контентную политику.

Как пояснили в НМГ, совместное предприятие образовано на паритетных условиях - 50/50%. В совет директоров СП войдут по два представителя с каждой стороны. Первым шагом в рамках СП станет создание направления по дистрибуции каналов: уже достигнуты предварительные договоренности с рядом крупных игроков.

СП будет осуществлять дистрибуцию новых телеканалов и не затронет вещание семейства телеканалов Viasat, Медиа Альянс и Sony Pictures, распространение которых на территории РФ осуществляет Национальная Медиа Группа

Справка «Известий»

Александр Косарим работал на различных должностях в крупных международных и российских компаниях (холдинг «Профмедиа», компания «Синема Парк»). Начиная с июня 2017 года является гендиректором «Арт Пикчерз Дистрибьюшнс» – компании, осуществляющей процесс закупки и монетизации библиотеки прав в интересах холдингов СТС Медиа и Национальная Медиа Группа, а также внешних заказчиков. С конца 2017 года возглавляет блок контентной политики ПАО «Ростелеком».

ЗАО «Национальная Медиа Группа» создано в 2008 году. В настоящий момент НМГ является крупнейшим российским частным медиа-холдингом с бизнес-присутствием во всех медиа-средах. В состав НМГ входят телеканалы: «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал» и «78», газеты «Известия», «Спорт-экспресс», «Metro-Петербург», а также мультимедийный информационный центр IZ.ru. В 2014 году холдинг вышел на рынок производства телевизионного и киноконтента за счет приобретения доли в компании Art Pictures Vision. НМГ развивает партнерские отношения с зарубежными корпорациями по распространению в России локального вещания международных телеканалов. В 2015 году было создано совместное предприятие НМГ и Discovery Communications «Медиа Альянс», под управлением которого находятся российские каналы Discovery Networks, Eurosport, Turner. В 2016 году НМГ заключила партнерство с Viasat World по развитию в России каналов группы. В 2018 году к НМГ присоединились каналы Sony Pictures Television, осуществляющие вещание на территории России.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.