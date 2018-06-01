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Национальная Медиа Группа откроет исследовательские центры в Сколково

Холдинг получит приоритетный доступ к ресурсам и инновационным технологиям резидентов «российской Кремниевой долины»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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1 июня состоялось торжественное подписание партнерского соглашения между Национальной Медиа Группой (НМГ) и Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково». НМГ будет сотрудничать с фондом «Сколково» в области интернета, «больших данных», а также инновационных технологий производства контента (в частности, в сфере компьютерной графики, спецэффектов, виртуальной реальности).

— Для Национальной Медиа Группы важными являются направления развития цифровых продуктов и привлечение молодых талантов. Мы рассчитываем, что наше партнерство с фондом усилит оба направления, — сказала генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

Вице-президент, исполнительный директор IT-кластера фонда Константин Паршин отметил, что сегодня медийная отрасль во всем мире развивается чрезвычайно быстро — прежде всего благодаря информационным технологиям.

НМГ и фонд «Сколково» стали партнерами

— Это касается обработки «больших данных», развития компьютерных сетей, искусственного интеллекта. Наше партнерство с НМГ — доказательство того, что эта компания очень серьезно относится к развитию инноваций, — заявил он «Известиям».

Сотрудничество «Сколково» и НМГ будет развиваться по трем направлениям.

Во-первых, это решения, платформы и технологии в области доставки контента. Сейчас в этой области в России доминирующую роль играют зарубежные бренды. Однако отечественные инновационные технологии здесь абсолютно конкурентоспособны и ждут только медиакомпании, готовые их внедрять.

Второе направление — так называемые большие данные, Big Data. Сейчас это перспективный рынок, опирающийся на самые передовые технологии.

Наконец, третье направление сотрудничества НМГ со «Сколково» — это производство медиакомпанией собственного контента — мультимедийного, виртуальной реальности, видео. Сейчас в этой сфере невозможно обойтись без компьютерной графики, дополненной и виртуальной реальности. Это огромный спектр технологий, которые увеличивают качество продукции и ускоряют производство.

Для «Сколково», по словам Константина Паршина, ценность сотрудничества с НМГ состоит в эффективной реализации модели «открытых инноваций». Для фонда важно двигаться быстрее рынка, опережать его. Поэтому необходимо не только развивать технологии у себя «внутри», но взаимодействовать с рыночной экосистемой, мгновенно реагировать на новые идеи, выбирать самые перспективные из них.

Сколковским компаниям необходима экспертиза рынка со стороны крупных потребителей инноваций — таких, как Национальная Медиа Группа.

Подписание соглашения было приурочено к заключительному дню крупнейшей в Восточной Европе технологической конференции Startup Village. Это мероприятие проводится в «Сколково» ежегодно, и в нынешнем году оно состоялось уже в шестой раз. Идеолог Startup Village, советник президента фонда «Сколково», легендарный финский венчурный инвестор Пекка Вильякайнен рассказал «Известиям», что в этом году на конференции одно из главных направлений работы — медийные технологии.

— Перепроизводство информации, которое мы наблюдаем сейчас во всем мире, ставит перед СМИ главный вопрос: как нацелить свое сообщение на определенную аудиторию. Российские технологические компании — резиденты «Сколково» готовы ответить на этот вызов, — считает Пекка Вильякайнен.

В «Сколково» будут открыты два исследовательских центра Национальной Медиа Группы. Это поможет НМГ стать ближе к самым актуальным технологическим разработкам в области медиа.

Справка «Известий»

ЗАО «Национальная Медиа Группа» создано в 2008 году. Сейчас НМГ является крупнейшим российским частным медиахолдингом. В его состав входят «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал» и «78», газеты «Известия», «Спорт-Экспресс», «Metro-Петербург», а также мультимедийный информационный центр IZ.ru.

В 2014 году холдинг вышел на рынок производства телевизионного и киноконтента за счет приобретения доли в компании Art Pictures Vision. НМГ развивает партнерские отношения с зарубежными корпорациями по распространению в России локального вещания международных телеканалов.

В 2015 году было создано совместное предприятие НМГ и Discovery Communications «Медиа Альянс», под управлением которого находятся российские каналы Discovery Networks, Eurosport, Turner.

В 2016 году НМГ заключила партнерство с Viasat World по развитию в России медийных ресурсов группы. В 2018 году к НМГ присоединились каналы Sony Pictures Television, осуществляющие вещание на территории России.

 

 

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