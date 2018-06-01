НМГ и фонд «Сколково» стали партнерами

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) стала индустриальным партнером фонда «Сколково». Партнерское соглашение было подписано на площадке крупнейшей стартап-конференции в России и странах СНГ Skolkovo Startup Village.

В рамках договоренностей НМГ получит приоритетный доступ к ресурсам и инновационным технологиям резидентов фонда и начнет работу в области интернет-технологий, больших данных, производства контента, в том числе по направлениям компьютерной графики, спецэффектов и виртуальной реальности.

«Для Национальной Медиа Группы важными являются направления развития цифровых продуктов и привлечение молодых талантов. Мы рассчитываем, что наше партнерство с фондом усилит оба направления», — заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

Вице-президент, исполнительный директор ИТ кластера «Сколково» Константин Паршин в свою очередь заявил, что в «Сколково» видят большие перспективы партнерства с НМГ.

«Во-первых, в компании ведутся интересные разработки в области больших данных, которые могут быть применимы не только в медиа индустрии. Во-вторых, взаимодействие с таким сильным игроком даст толчок к развитию относительно нового направления в «Сколково» – VR/AR/Media. Обработка больших объемов информации, и в частности видео – востребованное направление среди молодых специалистов, здесь еще достаточно места для серьезных прорывов», — добавил он.

Стороны также достигли договоренности о расширении сотрудничества, согласно которому НМГ станет первым медиапартнером фонда «Сколково».