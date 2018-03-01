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НМГ и другие российские вещатели запускают проект «Витрина ТВ»

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Фото: Depositphotos.com/antb
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Российские вещатели, в числе которых АО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК», ЗАО «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и ООО «СТС Медиа» объявили о завершении формирования структуры ООО «Витрина ТВ», каждый вещатель получил по 25% компании.

Проект «Витрина ТВ» на первом этапе будет сосредоточен на линейном вещании в цифровой среде. В целом проект задумывался в рамках договоренности между вещателями по созданию единого с точки зрения технологии решения по распространению и монетизации контента в цифровой среде.

«Витрина ТВ» ведет тестовое вещание с конца 2017 года, полноценная эксплуатация проекта начнется до конца первого квартала 2018 года. Сигнал каналов вещателей будет доступен только через инфраструктуру «Витрины». При этом технологически проект основан на решениях, разработанных вещателями с учетом современных тенденций.

Модель монетизации и распространения разрабатывается в партнерстве с Национальным рекламным альянсом (НРА), Национальной сервисной компанией (НСК) и исследовательской компанией Mediascope.

«Вся телеиндустрия сейчас решает задачу монетизации своего контента в интернете. Это индустриальный проект единой витрины — онлайн-сервиса, где будут эксклюзивно представлены сериалы, шоу и другие программы федеральных телеканалов», — заявила ранее генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

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