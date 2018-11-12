Активисток Femen задержали после нападения на кортеж Трампа

Трех активисток движения за права женщин Femen задержали после того, как они бросились наперерез кортежу президента США Дональда Трампа. Это произошло в момент, когда автомобили двигались по направлению к Триумфальной арке в Париже.

Как сообщает телеканал BFM, две полуобнаженные девушки были задержаны сразу же после попытки перелезть через ограждение у дороги, по которой проезжали лимузины глав государств.

Одной из активисток удалось миновать ограждение незамеченной и выбежать наперерез кортежу Трампа. Она была схвачена вовремя подоспевшими полицейскими.

11-Novembre: des Femen forcent le passage du convoi de Donald Trump pic.twitter.com/POdI4Q7wVK — BFMTV (@BFMTV) November 11, 2018

На груди у активисток были надписи: «Фальшивые миротворцы, истинные диктаторы» и «Парад лицемерия». Девушек поместили под стражу по обвинению в эксгибиционизме. При этом глава МВД Франции Кристоф Кастенер заявил, что задержанные не создали критической ситуации, поскольку действовали без оружия и были быстро обезврежены

Сотни людей вышли 11 ноября на митинг в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа в Париж. Акция проходит на площади Республики во французской столице.

Трамп прибыл во французскую столицу для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.