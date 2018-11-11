СМИ узнали еще об одном шпионе в Австрии

Издание Kronen Zeitung сообщило о еще одном австрийском шпионе, «работающем на Россию».

СМИ отмечает, что служащий Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом якобы передавал все государственные тайны Москве. Правоохранители пытаются отыскать этого человека и раскрыть дело почти год. Уточняется, что «шпиону» может грозить до 10 лет лишения свободы.

9 ноября сообщалось, что в Австрии задержали экс-полковника минобороны страны. По информации издания Krone Zeitung, подозреваемый примерно каждые две недели якобы встречался с российским куратором, передававшим ему задания. Запрашиваемые сведения военный отправлял с помощью зашифрованных писем или спутниковой связи, добавляется в материале.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил, что представители российского посольства вызваны в МИД страны. Он отметил, что Вена требует от Москвы прозрачного расследования по данному делу. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Австрию в «микрофонной дипломатии». По его словам, Вена должна была напрямую поговорить о своих озабоченностях и подозрениях, а не «сообщать об этом на весь мир».